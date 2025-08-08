​В Югре обсудили меры по борьбе с незаконным оборотом рыбы и табачной продукции

Под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В работе приняли участие представители правоохранительных органов, надзорных ведомств и исполнительной власти региона.

Главными темами стали противодействие незаконному обороту водных биоресурсов и табачной продукции. Глава региона напомнил, что в округе ведётся активная работа по восстановлению водных ресурсов: в июле, в рамках форума «Арктика. Лёд тронулся», в Иртыш выпустили несколько сотен тысяч особей осетра.

Как сообщил и.о. директора департамента промышленности Югры Алексей Зорин, в регионе действуют разные виды рыболовства — промышленное, традиционное и любительское. Для последнего установлены суточные нормы вылова: тугун и хариус сибирский — до 3 кг, судак, щука, язь, налим — до 10 кг, окунь, плотва, елец, карась — до 30 кг, пелядь и сиг-пыжьян — по 5 кг. Ограничения не применяются, если на ловлю конкретного вида рыб введён запрет.

Заместитель губернатора Наталья Огородникова отметила, что в 2024 году в Югре увеличилось количество новых рыболовных участков для промышленного рыболовства. Руслан Кухарук поручил проанализировать заявленные объёмы водных ресурсов и фактический вылов по каждому хозяйствующему субъекту, а также оценить эффективность действующих мер контроля.

Отдельно обсуждалась борьба с незаконным оборотом табачной продукции. По информации УМВД России по Югре, взаимодействие с департаментом экономического развития, Роспотребнадзором и другими надзорными органами ведётся на постоянной основе. Проводятся проверки и рейды для недопущения продажи нелегальных табачных и никотиносодержащих изделий.