В Нефтеюганске суд на 200 тысяч рублей оштрафовал мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нефтеюганске суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан. Установлено, что с 2024 года мужчина, являясь собственником дома, незаконно поставил на учет по своему адресу 27 граждан ближнего зарубежья, которые фактически там не проживали.

По данному факту возбудили 19 уголовных дел по статье о фиктивной постановке на миграционный учет. Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Полиция призвала жителей сообщать о нарушениях миграционного законодательства по телефону 102.