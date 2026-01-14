16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,8527   EUR  92,3973  

Новости

Больше новостей
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:

Убрали сразу после встречи Нового года 2.7%

Уберем после Рождества 5.5%

Уберем после «старого» нового года 41.1%

Уберем в конце января, а, может, и позже 23.3%

Не ставили елку 27.4%

Всего голосов: 73

Комментировать
0
Больше опросов

В Нефтеюганске мужчина прописал у себя 27 иностранцев и нарвался на крупный штраф

В Нефтеюганске суд на 200 тысяч рублей оштрафовал мужчину за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нефтеюганске мужчина прописал у себя 27 иностранцев и нарвался на крупный штраф
Фото Freepik

В Нефтеюганске суд вынес приговор 23-летнему местному жителю, признанному виновным в фиктивной регистрации иностранных граждан. Установлено, что с 2024 года мужчина, являясь собственником дома, незаконно поставил на учет по своему адресу 27 граждан ближнего зарубежья, которые фактически там не проживали.

По данному факту возбудили 19 уголовных дел по статье о фиктивной постановке на миграционный учет. Суд назначил виновному штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Полиция призвала жителей сообщать о нарушениях миграционного законодательства по телефону 102.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:29, просмотров: 155, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Комика Александра Гудкова привлекли к ответственности за клип «Я – узкий» 454
  2. ​Треть россиян не решается на важные перемены в жизни 397
  3. ​В Югре в новогодние праздники родились пять пар двойняшек 350
  4. ​Почти сотню машин угнали в Югре в 2025 году 321
  5. «Господин Лавров» из Русскинской 300
  6. В России подорожает выпуск и обслуживание банковских карт 297
  7. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 283
  8. ​Банк Уралсиб получил награду в номинации «Пресс-служба года» 283
  9. ​Количество ДТП по вине детей в Югре выросло на 50% 271
  10. Региональное отделение СФР по Югре рассказало, насколько выросло единое пособие семьям с детьми 261
  1. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3420
  2. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3349
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3151
  4. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2839
  5. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2681
  6. ​Диана Филатова: «Хобби-хорсинг – пример молодежного течения, которое может работать на пользу психике» 2657
  7. Итоги 2025. Потери года 2594
  8. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2126
  9. Администрация Сургута: в городе может быть временно недоступен вызов экстренных служб с мобильных. UPD: связь восстановлена 2116
  10. Сургутские власти рассказали, куда звонить в случае, если дороги и тротуары плохо убраны от снега 2050
  1. ​Без души, но в чартах 9136
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7913
  3. ​Заключение 6699
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6047
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5822
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5132
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5052
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5036
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4934
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4804

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика