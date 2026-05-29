Бизнес Сургута отремонтировал дороги на городском кладбище и набережной

Деловое сообщество Сургута помогло отремонтировать несколько участков дорожной инфраструктуры по обращениям жителей. Об этом сообщил глава города Максим Слепов. Индивидуальный предприниматель привел в порядок центральную дорогу на территории городского кладбища. Площадь ремонта составила 1000 квадратных метров. Работы успели завершить к православной Святой Троице.

Одна из строительных компаний Сургута своими силами отремонтировала дорогу на набережной Олега Марчука. Еще одна компания обновила парковочную зону между домами №13 и №15 на улице Иосифа Каролинского. Покрытие там выполнили из асфальтогранулята.

По словам Максима Слепова, привести эти участки в порядок просили сами сургутяне. Социальные партнеры откликнулись и добровольно взяли на себя ремонт дорожной инфраструктуры.

Глава города отметил, что работы выполнили качественно и быстро, и поблагодарил социально ответственный бизнес за поддержку в преображении Сургута.