Глава Сургута Максим Слепов проверил строительство и ремонт городских дорог

В Сургуте продолжаются строительство и ремонт дорог, а также благоустройство городских территорий. Глава города Максим Слепов во время традиционного объезда проверил несколько объектов улично-дорожной сети.

На трех объектах сейчас идет строительство, еще на одном — ремонт. На участке «Улица 3 «З» от Тюменского тракта до улицы Игоря Киртбая специалисты устраивают ливневую канализацию и водоснабжение. Также там готовят основание под велодорожки и тротуары.

Максим Слепов также проверил строительство участка дороги по улице Александра Усольцева от улицы Есенина до улицы Шидловского и участка до улицы Крылова. Сейчас там монтируют систему теплоснабжения. После этого подрядчик начнет строить саму дорогу, которая соединит улицы Есенина и Крылова.

Завершить работы на этих объектах планируют до конца текущего года.

В городе продолжается и ремонт внутриквартальных проездов. Глава Сургута посмотрел, как идут работы на проезде от улицы Энгельса до дома № 34 по улице Гагарина. По словам Максима Слепова, темпы позволяют завершить ремонт уже в начале июня.