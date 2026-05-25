Кардиоцентр Сургута дал выпускникам советы перед последними звонками и экзаменами

Специалисты Окружного кардиологического диспансера в Сургуте напомнили выпускникам и их родителям о важности внимательного отношения к эмоциональному состоянию и здоровью сердца в период последних звонков и экзаменов. Об этом сообщили в кардиоцентре.

По словам медицинского психолога ОКД Ирины Евченко, выпускные, переживания из-за результатов аттестационных работ и экзаменов, высокая учебная нагрузка и недостаток отдыха могут влиять не только на эмоциональное состояние подростков, но и на физическое самочувствие.

Сильный стресс способен вызывать учащенное сердцебиение, перепады артериального давления, головные боли, слабость, тревожность и нарушения сна. Особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться подросткам, у которых есть особенности или заболевания сердечно-сосудистой системы.

«В период экзаменов организм работает в условиях постоянного эмоционального напряжения. Очень важно вовремя замечать сигналы усталости и не игнорировать ухудшение самочувствия», отмечает Ирина Евченко.

Чтобы снизить тревогу и поддержать организм, специалисты советуют соблюдать режим сна, регулярно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, ограничить кофеин и энергетические напитки, а также не оставаться один на один со своими переживаниями.

В кардиоцентре подчеркнули, что психологическое благополучие и забота о здоровье в подростковом возрасте важны для профилактики сердечно-сосудистых нарушений в будущем.