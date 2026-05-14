Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

16 мая

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

В библиотеке состоится интеллектуальная игра «Вселенная Булгакова», посвященная творчеству и биографии писателя Михаила Булгакова. Также гости смогут поучаствовать в «Игротеке», на которой познакомятся с играми народов мира под руководством интегративного психолога Антона Никулина. Помимо этого, в течение дня в библиотеке будет проходить литературная игра «Узнай героя по силуэту».

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «В саду у бабушки»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Жителей Сургута всех возрастов приглашают на творческий мастер-класс, где они создадут декоративную композицию с изображением цветов. Работа будет выполнена в смешанной технике.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 200 рублей, взрослый ‒ 300 рублей, семейный – 350 рублей. 6+

«Ночь музеев» в галерее «Стерх»

Место проведения: Галерея современного искусства «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: с 15:00 до 20:00.

Посетителей галереи «Стерх» ждет увлекательная программа для детей и взрослых. Начнется она с арт-занятий: каждый сможет заняться лепкой из воздушного пластилина, раскраской гипсовых фигурок, или сделать глиняную свистульку и сувенир – якутскую лошадку. Желающие также могут принять участие в квизе «Назад в СССР» и сделать тагильскую роспись.

Вечерняя программа подарит участникам два концерта сургутских музыкантов с музыкой российских и зарубежных композиторов. «Разные истории» сыграют на разнообразных инструментах – флейты, саксофон, баян, рояль. Еще состоится концерт проекта «Книга Пустоты».

В течение вечера гости также смогут осмотреть две выставки мастеров живописи: Юрия Шерова (Обнинск) – «Очерки провинциальной жизни» и Ольги Давыдовой (Москва) – «А живу я в столице».

Телефон для справок: 35-09-78. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

«Ночь музеев» в культурном центре «Порт»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 16:00 до 22:00.

Вечер начнется с выставки «Городские истории» со студенческими работами, посвященными Сургуту и другим городам России. Посетителей также ждет художественный перформанс «Портрет на бегу».

Для детей подготовили викторину «Югра многоликая», мастер-классы по созданию архитектурного панно, пластилинового города и лепке из глины. Для взрослых – занятия по леттерингу и созданию браслетов.

Одним из главных событий вечера станет премьера мультфильма «Черный лис. Легенда о храбрости» и встреча с его автором Екатериной Исаевой. Также в «Порту» выступит сургутская исполнительница Роза Карим, а завершится программа показом мультфильмов студии «Аниматика» по сказкам народов России.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 300 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт «Весна! Любовь! Музыка!»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 16:00.

Для горожан с весенним концертом выступят талантливые ученики студии известной сургутской исполнительницы Алёны Поль. Этот вечер наполнится красивой музыкой, любовью и приятной атмосферой.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ― 350 рублей, на входе ― 500 рублей. 12+

«Ночь Музеев» в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Югра»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: 17:00.

В этот вечер парк превратится в пространство театра, искусства, музыки и неожиданных открытий. Открывает программу спектакль «Рыцари и принцессы» от Ханты-Мансийского театра кукол – это постановка о связи времен и настоящем чуде театра.

В течение всей акции гостям доступны экскурсионные программы, среди которых «Родное закулисье», «150 артистов. Союз театральных деятелей России» и «Комната времени», а также тематические мастер-классы.

Помимо этого, в парке состоится открытие выставки уникальной коллекции кукол 30-х годов, интерактивная игра «Театральный этикет» и квартирник «Магический театр» от театра «Перпендикуляр».

Телефон для справок: 58-90-90. Цена билета: 500 рублей. 6+

17 мая

Мастер-класс «Натюрморт»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 12:00.

Еще один весенний и цветочный мастер-класс подготовили для детей и взрослых. На занятии участники создадут декоративную композицию акрилом.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 400 рублей, взрослый ‒ 600 рублей. 6+

Концерт детских творческих коллективов «Большой концерт Талантов»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 12:00.

Детский творческий коллектив под названием «Большой концерт Талантов» познакомит зрителей с тускнеющей галактикой Беззвёздия, где живет Звездочёт по имени Скукус, который хочет украсть все детские таланты с помощью «Пылесоса вдохновения». На помощь к юным артистам придет отважная эльфийка Мелоди и робот Бит. Они поделятся с ребятами секретом, как разрушить коварный план Скукуса.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями»

Место проведения: МАУ «ТАиК «Петрушка», улица Энгельса, 11. Время: 13:00.

Сургутяне всех возрастов увидят спектакль по мотивам повести шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Главный герой истории – мальчик Нильс, который за скверный поступок был заколдован гномом и отправился со стаей диких гусей в далекое путешествие до Лапландии.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Концерт «С чего начинается Родина...»

Место проведения: Городской культурный центр, проспект Набережный, 56. Время: 18:00.

Зрители концерта отправятся в увлекательное путешествие к истокам русской души, увидят, как в каждом движении артистов Образцового художественного коллектива ансамбля танца «Калына» оживают сказки, как в каждом прыжке звучит эхо старинных преданий, как в каждом повороте раскрывается душа народа.

Телефон для справок: 60-58-60. Цена билета: 450 рублей. 6+