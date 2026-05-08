В Сургуте завершается большая подготовка к празднованию Дня Победы

В Сургуте продолжается подготовка к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе прошли работы по обновлению памятных пространств, стартовали патриотические акции и мероприятия для детей и молодежи.

Одним из новых символических элементов к 81-й годовщине Победы стал арт-объект «Звезды», установленный на набережной Олега Марчука у памятника жителям города и района, ушедшим на фронт. Новые конструкции выполнены из кортеновской стали. На одной звезде методом лазерной резки нанесены названия городов-героев, на другой — городов трудовой доблести.

Директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко рассказала, что идея обновления пространства возникла на месте прежней конструкции. «Здесь много лет стояла цветочница в виде звезды. Однажды житель с ребенком подошли к памятнику, прочитали, чему он посвящен, и появилось ощущение, что хочется увидеть что-то еще. Так и родилась идея: сохранить привычную форму звезды, но наполнить ее смыслом − разместить названия городов-героев и городов трудовой доблести, чтобы люди могли узнать больше», − отметила она. В теплое время года арт-объекты планируют использовать постоянно, а в вечерние часы они будут подсвечиваться.

Появление таких элементов благоустройства уже получило отклик у жителей. Ветеран специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО Сургута и Сургутского района Виталий Колесников отметил, что подобные объекты важны прежде всего с точки зрения сохранения исторической памяти и воспитания подрастающего поколения. Он уже посетил его вместе с семьей и рассказал дочерям о событиях Великой Отечественной войны. Для Виталия эта тема связана и с личной семейной историей. Его дед, Георгий Кузьмич Колесников, прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в боях под Москвой, был награжден медалью за оборону столицы и дошел до Берлина. После войны он вернулся к мирной жизни, но пережитое почти не вспоминал.

«Он всегда прививал нам любовь к Родине, но пережитым делиться не любил. Для него это была тяжелая тема, потеря друзей, близких. Это отразилось на здоровье, он рано ушел из жизни. Но его пример стал для меня важным. Именно он во многом повлиял на мое решение пойти на СВО», − рассказал Колесников. По его словам, подобные арт-объекты помогают доступно рассказывать о истории, в том числе детям.

Еще одна важная часть подготовки к 9 Мая — международная акция «Георгиевская лента», к которой Сургут присоединился 22 апреля. Раздача символа Победы продлится до 9 мая, а получить георгиевскую ленту можно будет, в том числе, во время городских памятных мероприятий. Специалист по работе с молодежью, муниципальный руководитель движения «Волонтеры Победы» Ирина Бельмакова сообщила, что в этом году для акции подготовили около 10 тысяч лент.

«Все добровольцы, участвующие в акции, прошли инструктаж. Подходя к людям, в первую очередь мы поздравляем их с наступающим Днем Великой Победы, рассказываем историю символа и правила его ношения. Георгиевская лента – это не просто символ, а знак героизма, доблести и славы. Ношение ленты у сердца – это выражение причастности к истории и дань уважения тем, кто отдал жизнь за мирное будущее. Раздача лент осуществляется на безвозмездной основе», – отметила Ирина Бельмакова.

Параллельно в городе проходят и патриотические мероприятия для молодежи. На Мемориале Славы состоялся конкурс строевой подготовки «Равняемся на Победу!», который организует центр специальной подготовки «Сибирский легион». Сегодня в сургутском юнармейском движении насчитывается 44 отряда, в которых занимаются более двух тысяч детей. Участниками конкурса стали школьники от 10 до 18 лет, продемонстрировавшие умение работать в строю, четкость движений и командное взаимодействие.

Кроме того, в Сургуте продолжается и всероссийская акция «Красная гвоздика», посвященная помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Ее организует фонд «Память поколений» при участии волонтерских объединений и «Волонтеров Победы». Акция продлится до 22 июня и также стала частью общего городского цикла памятных событий.

