Как вы относитесь к антидепрессантам?
​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 мая? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 9-10 мая? // АФИША
Фото: Сургутский институт экономики, управления и права / vk.com

9 мая

Фестиваль «Победа»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия ‒ моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: с 11:00 до 15:00.

Для жителей и гостей Сургута в одном месте собрали все, что помогает прикоснуться к памяти о Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля пройдет выставка книг о войне, прямая трансляция Парада Победы, экскурсионная программа «Без права на забвение», мастер-классы и праздничный концерт «Красная гвоздика» от воспитанников колледжа русской культуры имени Знаменского. Также гостей фестиваля угостят полевой кухней и горячим чаем.

Телефон для справок: 58-90-90. Вход свободный. 0+

«Читающий автобус. Дорогами Победы»

Маршрут №17: от Речного вокзала до Аэропорта. Время: с 11:40 до 14:00.

По улицам Сургута проедет «Читающий автобус», посвященный празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Пассажиры совершат увлекательное путешествие по истории Сургута 1941-1945 годов, услышат истории сургутских фронтовиков, проверят свои знания в викторине. Также в «Читающем автобусе» будут звучать стихотворения от старшеклассников и мелодии военных лет.

Телефон для справок: 35-05-90. Вход свободный. 12+

Проект «Я расскажу вам о войне…»

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха», проспект Набережный, 37. Время: 12:00.

В городском парке пройдет живое чтение стихотворений, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый желающий сможет услышать что-то новое от участников проекта.

Вход свободный. 0+

10 мая

Спектакль «Крайний случай»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 11:00 и 13:00.

Зрители увидят спектакль, поставленный по мотивам повести-сказки Ильи Туричина «Крайний случай». В центре истории ‒ солдат Иван, который отправляется на войну защищать свой дом, народ и землю от полчища захватчиков. Провожая сына на войну, мать Ивана испекла из ржаной муки хлеб. Иван всю войну берег краюшку хлеба. Много раз его подстерегал «крайний случай», когда можно было спасти свою жизнь, но понадобилась краюшка хлеба для спасения другой жизни – жизни маленькой немецкой девочки.

Телефон для справок: 34-48-18. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 6+

Музейное занятие «Военные профессии: снайпер»

Место проведения: Центр патриотического наследия, улица Просвещения, 7/1. Время: 12:00.

На музейном занятии поднимут тему одной из самых сложных военных профессий ‒ снайпера. Гости познакомятся со снайперским оружием и элементами снайперского обмундирования, а также в игровой форме смогут проверить себя на меткость.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Патриотический квест для подростков «Верю в Победу!»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 12:00.

Для детей от десяти лет подготовили захватывающий патриотический квест, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участники узнают о Великой Победе, почувствуют гордость за предков и прокачают характер. Ребятам предстоит пройти полосу препятствий, проверить свою ловкость, силу и меткость, развить навыки сплоченности и взаимопомощи, а также в игровой форме освоить военные профессии ‒ солдат, снайперов, медиков и других героев фронта.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: 350 рублей. 6+

Музейное занятие «Волшебник сцены»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Сотрудники музея подготовили для гостей особенное мероприятие, на котором каждый узнает секреты закулисья театра. Участникам покажут выставку «Пространство театра», декорации, эскизы для спектакля «Легенда о Гамлете», настоящие сценические костюмы и другой реквизит. После экскурсии присутствующие создадут творческий эскиз персонажа прошлых времен в смешанной технике с помощью акварельной бумаги, ножниц, маркеров, акварели и карандашей.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: от 50 рублей. 6+

Концерт «Письма стольких разлук»

Место проведения: Мультимедийный исторический парк «Россия ‒ моя история. Югра», улица Мелик-Карамова, 4/4. Время: с 19:00.

Сургутянам покажут камерный концерт, посвященный Великой Победе. О чем писали с фронта? Гости увидят подлинную кинохронику, услышат живые голоса эпохи и песни военных лет.

Телефон для пригласительных билетов: 53-03-17. Вход свободный. 12+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы следить за актуальными новостями.


