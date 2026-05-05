В Сургуте после трех ДТП с электросамокатами полиция оштрафовала более 20 нарушителей

В Сургуте с началом теплой погоды выросло число электросамокатов на улицах, а вместе с ним — и количество нарушений. Об этом сообщает sitv.ru. По данным издания, в новом прокатном сезоне в городе уже зафиксировали три аварии с участием средств индивидуальной мобильности, в одной из них пострадал ребенок.

На этом фоне в Сургуте прошел рейд Госавтоинспекции по двухколесному транспорту. Как пояснил заместитель командира батальона по службе ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Сургуту Булан Габдуллинов, чаще всего пользователи СИМ и велосипедов нарушают правила при проезде через пешеходный переход не спешившись, а также перевозят пассажиров, хотя поездка разрешена только одному человеку.

Во время таких мероприятий полицейские не только выявляют нарушителей, но и проводят профилактические беседы с пользователями кикшеринга и владельцами личных электросамокатов. За один рейд к административной ответственности привлекли более 20 самокатчиков и восемь велосипедистов.

«По законодательству за нарушение ПДД РФ, согласно части 2 статьи 29 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 800 рублей», — пояснил Булан Габдуллинов.