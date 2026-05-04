В Сургуте впервые имплантировали напечатанную на 3D-принтере большеберцовую кость

В Сургуте врачи впервые в своей практике выполнили имплантацию большеберцовой кости, напечатанной на 3D-принтере. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на директора департамента здравоохранения Югры Романа Паськова. Операцию провели в Сургутской травмбольнице, в отделении травматологии и ортопедии № 4.

Пациентке ранее уже устанавливали протез на месте кости зарубежные врачи, однако за восемь лет он износился и привел к воспалению. Сургутским специалистам пришлось заменить его на более современную конструкцию.

Главной сложностью стал значительный дефект большеберцовой кости. Решение нашли с помощью 3D-технологий: по данным компьютерной томографии производители изготовили индивидуальный имплант, который полностью повторил утраченный участок.

Как отмечается, технология 3D-печати позволяет создавать анатомически точные кости и суставы, максимально близкие к исходным параметрам пациента. После операции женщина смогла вернуться к активной жизни.