Партийный десант оценил планы по строительству новой дороги в восточной части Сургута

В Сургуте эксперты партийного десанта оценили начало строительства нового участка улицы Железнодорожной в восточной части города (в районе ЖК «Голдфиш»). Этот объект включен в «Карту развития Югры» — Народную программу партии «Единая Россия». Для города речь идет не просто о появлении еще одного дорожного отрезка, а о развитии целого микрорайона, где в последние годы растет жилая застройка и увеличивается нагрузка на существующую улично-дорожную сеть.

Как пояснил заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Евгений Васюков, речь идет об участке автомобильной дороги протяженностью около 530 метров. В составе проекта предусмотрены две полосы движения шириной по три метра, тротуар, освещение, ливневая канализация, а также переустройство сетей электроснабжения и теплоснабжения. По его словам, подрядчика рассчитывают определить к концу мая, после чего начнутся строительно-монтажные работы. Завершить объект планируют до конца года. Финансирование идет из местного бюджета, его объем составляет более 80 миллионов рублей.

Председатель Думы Сургута Александр Олейников отметил, что микрорайон, хотя и считается старым, сегодня переживает новый этап развития. Здесь появляются многоквартирные дома, частный сектор, сюда переезжают люди, а значит, возрастает и потребность в современной инфраструктуре. Он подчеркнул, что городу нужны дороги, тротуары и освещение, потому что без этого невозможно говорить о нормальном качестве жизни. По оценке спикера, объем работ на объекте не выглядит чрезмерным, поэтому при нормальной организации процесса дорогу реально построить до конца года.

Отдельно он обратил внимание на то, что запрос на эту дорогу давно исходил от самих жителей. По словам председателя думы, обращения поступали именно потому, что качество существующего проезда фактически не отвечало потребностям района. Сейчас задача состоит в том, чтобы люди могли без проблем добираться к своим частным домовладениям и новым жилым домам. При этом развитие дорожной сети в этой части Сургута связано не только с текущей застройкой, но и с более широкими планами по улучшению транспортной доступности района.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева напомнила, что партийный десант регулярно выезжает на объекты, вошедшие в Народную программу. По ее словам, такие проверки проходят несколько раз в месяц и касаются как строящихся, так и уже введенных объектов. Их смысл — не в формальном осмотре, а в том, чтобы видеть, как город реально развивается, как исполняются обещания и насколько комфортной становится среда для жителей. Она подчеркнула, что этой весной в повестке особенно много дорожных проектов, поскольку Сургут растет, а вместе с ним развивается и транспортная инфраструктура.

Кроме того, Алена Соловьева отметила, что все объекты «Карты развития Югры» изначально формировались с учетом идей и инициатив граждан. «До конца июня мы собираем предложения в народную программу, где каждый житель Сургута и Югры может внести свои предложения», – отметила она.

Участник предварительного голосования «Единой России» Сергей Фоменко, оценивая будущую стройку, заметил, что визуально участок может казаться тесным, однако проект предусматривает и двухполосное движение, и тротуар, и необходимую инженерную часть. По его словам, особенно важным результатом станет организация нормальных подъездов к домам. Он также обратил внимание на то, что качественные дороги напрямую влияют на повседневный комфорт жителей: одно дело идти по грязи и ямам, и совсем другое — пользоваться заасфальтированной, благоустроенной улицей. В этом смысле новая Железнодорожная должна стать не только транспортным объектом, но и показателем городского уровня среды.

