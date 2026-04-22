В Сургуте началось голосование за скверы и парки, которые обновят в 2027 году

В Сургуте началось онлайн-голосование за благоустройство территорий на 2027 год. Жители могут выбрать один из трех объектов, сообщили в администрации города.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сургутянам предлагают определить, какую территорию благоустроят в первую очередь.

На выбор представлены три варианта:

‒ сквер Энергетиков;

‒ парковая зона в 37 микрорайоне;

‒ сквер в 32 микрорайоне.

Все предложенные объекты сформированы на основе инициатив жителей, отметил глава Сургута Максим Слепов: «Все инициативы – предложения сургутян. Они выбраны по критериям социальной значимости и необходимости в конкретном районе города. Благодаря федеральному проекту в Сургуте с 2019 года реализовано 25 проектов. Ежегодно в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства принимают участие более 40 тысяч сургутян».

В администрации напомнили, что в этом году в городе уже реализуют проекты, которые жители поддержали ранее. Речь идет о четырех объектах: двух участках в экопарке «За Саймой» и двух участках набережной правого рукава водохранилища «Сайма».

На этих территориях планируют обустроить прогулочные зоны и тропиночную сеть, установить малые архитектурные формы, скамейки и урны, а также провести современное освещение.

Принять участие в голосовании можно онлайн. Для этого необходимо:

перейти на сайт;

авторизоваться через «Госуслуги»;

выбрать муниципальное образование ‒ Сургут;

отметить одну территорию, которую, по мнению участника, следует благоустроить в первую очередь.

Голосование продлится до 12 июня.