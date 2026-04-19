На следующей неделе в Сургуте после снегопада и метели ожидается резкое потепление

После метели в Сургут на следующей неделе придет весеннее потепление. Если в начале недели в городе еще сохранятся морозы до -16 градусов ночью, то уже со среды температура начнет расти, а к выходным воздух прогреется до +5 градусов.

По прогнозу gismeteo, в понедельник, 20 апреля, днем ожидается около -6 градусов, ночью – до -15. Во вторник станет немного теплее: -5 днем и до -16 ночью.

Изменения в погоде ожидается в среду, 22 апреля. Днем температура поднимется до 0, однако синоптики прогнозируют мокрый снег и слабую метель. Порывы ветра в этот день могут достигать 13 метров в секунду.

Уже в четверг в Сургуте прогнозируют +4 градуса днем, ночью около -2. Такая температура сохранится и в пятницу.

К выходным потепление усилится. В субботу ожидается около +4 градусов, возможен дождь. В воскресенье воздух прогреется до +5, ночью температура впервые за неделю останется выше нуля – около +2 градусов.