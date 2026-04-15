Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Сургуте

В эту пятницу, 17 апреля, в Сургуте состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие пройдет по улице Маяковского, 12/5 и начнется в 10:00. Участники смогут познакомиться с актуальными вакансиями, пообщаться с представителями компаний и получить информацию о мерах поддержки занятости. Об этом сообщили в АО ОВЦ «Югорские контракты».

В рамках ярмарки также запланированы мастер-классы и тренинги, посвященные поиску работы и карьерному росту. Специалисты расскажут, как составить резюме, подготовиться к собеседованию и выбрать направление для профессионального развития.

Отдельный блок программы будет посвящен профориентации. На «Фестивале профессий» участникам расскажут о наиболее востребованных специальностях и перспективах на рынке труда.

Организаторы отмечают, что ярмарка будет полезна не только тем, кто уже ищет работу, но и школьникам, студентам и их родителям − для выбора будущей профессии.