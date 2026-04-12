Врачи кардиоцентра Сургута помогли сотням пациентов из разных регионов

С начала 2026 года Кардиоцентр Сургута оказал помощь 350 пациентам из разных регионов России. За помощью сюда обращались жители Алтайского края, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Оренбурга, Челябинска, Екатеринбурга и Самары, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Чаще всего у пациентов диагностировали тяжелые состояния – острый коронарный синдром, хроническую ишемическую болезнь сердца и нарушения ритма.

Отдельное внимание уделяют детям. В первом квартале 2026 года в детское кардиохирургическое отделение поступили 193 ребенка из городов Югры, а также Ямала, Ингушетии и Москвы. Среди них – 50 малышей в возрасте до одного года.

«Каждый вызов – это совместная работа большой команды: кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, рентгенхирургов, специалистов диагностической службы, референс-центра. Мы реализуем цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», обеспечивая доступность высокотехнологичной медицины жителям округа», – отметила главный врач Кардиоцентра, главный кардиолог Югры Ирина Урванцева.