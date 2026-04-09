Власти Сургута заменят игровые площадки на десяти объектах

В Сургуте в 2026 году появятся новые детские и спортивные площадки на десяти объектах. Основные работы начнутся с наступлением тепла и пройдут с июня по август, сообщила корреспонденту СИА-ПРЕСС директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

В частности, в городе обновят несколько ключевых парков и скверов:

парк «За Саймой» ‒ полностью заменят детские площадки, обновят покрытие на спортивных зонах, новые пространства оформят в экостиле;

сквер 32 микрорайона ‒ отремонтируют две детские площадки, одна из них будет инклюзивной;

сквер 31 микрорайона ‒ заменят покрытие на детской и спортивной площадках;

парк «Кедровый лог» ‒ установят новый игровой комплекс;

сквер Геологов-первопроходцев ‒ полностью обновят детскую и спортивную площадки, создадут яркое пространство с большим количеством качелей.

В администрации отмечают, что в первую очередь в план вошли площадки, которые за годы эксплуатации износились и требуют полной замены. Первые обновленные объекты планируют сдать уже в конце июня, остальные ‒ поэтапно до конца лета.