Прокуратура Югры начала проверку после обнаружения дефектов в здании школы Сургута

Прокуратура начала проверку после сообщений о дефектах в здании образовательного учреждения в Сургуте. Об этом сообщили в прокуратуре Югры. Надзорное ведомство уточнило, что проверку организовала прокуратура Сургута.

Речь идет о техническом состоянии муниципальной школы, где в помещениях обнаружили повреждения. На фоне этого администрация города перевела детей на дистанционное обучение и организовала комплексную экспертную оценку характера дефектов, в том числе на предмет угрозы жизни и здоровью учащихся.

Во время проверки прокуратура оценит, как органы местного самоуправления соблюдали законодательство в сфере образования, а также нормы, которые регулируют содержание муниципального имущества.

В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры Югры.