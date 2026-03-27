Сургут стал частью национального туристического маршрута «Месторождение Югра»

Этнотуристический маршрут «Месторождение Югра», важной частью которого является Сургут, получил статус национального. Такое решение принял экспертный совет при Министерстве экономического развития РФ после того, как специалисты лично проехали пятидневный маршрут по Югре. Помимо Сургута, в программу включили Сургутский район, Ханты-Мансийск и Когалым. «При работе над маршрутом мы хотели наполнить его программу таким образом, чтобы дать туристу повод вернуться к нам в поисках новых приключений», – отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Для Сургута новый статус означает не только дополнительное внимание со стороны путешественников, но и перспективы для развития городской инфраструктуры. Ожидается, что участие в национальном маршруте поможет укрепить внутренний туризм и привлечь инвестиции. Сам маршрут ориентирован на семьи с детьми, студентов и гостей, которые прежде не бывали в Югре. Старт круглогодичной программы запланирован на конец марта.

В городе туристам покажут комплекс геологов-первопроходцев, в том числе дом Фармана Салманова, а также историко-культурный центр «Старый Сургут». Эти объекты должны раскрыть образ города как места, где начиналась история освоения нефтяных богатств региона. При этом акцент сделан не только на промышленном прошлом, но и на культурной, исторической и человеческой составляющей.

Начальник управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма администрации Сургута Екатерина Борисова подчеркивает, что концепция маршрута строится вокруг более широкого образа региона: «Концепция маршрута предполагает позиционирование Югры не только как региона богатого нефтью и газом, но и местом формирования смыслов, демонстрации традиций, наших людей, достижений и событий. Сургут – это месторождение первопроходцев. Именно поэтому наши объекты отражают историю первооткрывателя».

Авторы маршрута делают ставку на эффект погружения. Сургут представлен как один из старейших городов Югры. Он может стать отправной точкой для знакомства с историей освоения Сибири. Путешествие включает в себя обзорную экскурсию по городу, мемориальный комплекс геологов-первопроходцев и ИКЦ «Старый Сургут». Особое внимание уделено и Дому истории местного казачества, где рассказывают о первых поселенцах города и округа, о походах Ермака, развитии русских рубежей на востоке и роли Сургута в истории Западной Сибири.

Маршрут выстроен как интерактивное знакомство с эпохами. В «Старом Сургуте» туристы могут увидеть виртуальную реконструкцию города, узнать о системе ясака, познакомиться с местной геральдикой и другими деталями прошлого. Такой формат позволяет показать, насколько сильно менялся Сургут на протяжении веков. Сегодня он воспринимается как крупный промышленный центр, хотя в 1594 году история города начиналась всего со 154 жителей.

Заведующая отделом экскурсионно-выставочной деятельности ИКЦ «Старый Сургут» Юлия Токарева напоминает, что при своих небольших размерах город с самого начала играл заметную роль в развитии Сибири. По ее словам, именно из Сургута многие казачьи отряды отправлялись на строительство других городов Западной Сибири, а в XX веке с высадкой десанта под руководством Фармана Салманова началась новая история региона, связанная с добычей полезных ископаемых.

Интерес к таким объектам уже заметен. За последний год культурно-познавательные площадки Сургута посетили около 200 тысяч человек, и этот показатель продолжает расти. Кроме того, девять туроператоров уже включили Югру в свои программы.

