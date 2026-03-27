Автопарк Сургута пополнится на 22 новых автобуса

В Сургут из Нефтекамска приехала первая партия из трех новых автобусов. Еще 22 транспорта ожидаются в ближайшее время, сообщил глава города Максим Слепов.

«Это низкопольные автобусы большого класса марки «НЕФАЗ». Они оборудованы системой кондиционирования, двойным остеклением, работают на газомоторном топливе. Учитывая сильные морозы прошедшей зимы, эти автобусы дополнительно оснащены конвектором системы отопления на средней площадке», ‒ написал мэр в своих соцсетях.

Кроме того, в салонах установлены экраны, камеры видеонаблюдения и валидаторы для оплаты проезда. Автобусы оформляют в единой городской стилистике.

«На сегодня в Сургуте подвижной состав заменен более чем на треть современной техникой на газомоторном топливе. Преимущество работы на таком топливе ‒ в его большей экологичности, экономичности и низком уровне шума, а также в продлении срока службы техники», ‒ добавил Максим Слепов.

Новые автобусы выйдут на маршруты после оформления необходимых документов.

Власти города ожидают, что пополнение автопарка позволит снизить риски сбоев в расписании и повысить стабильность перевозок.