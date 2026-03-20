В Сургуте пройдет более 100 тематических мероприятий в Год единства и молодой семьи

В Сургуте в 2026 году пройдет более 100 мероприятий, посвященных Году единства народов России и Году молодой семьи в Югре. Эти темы задали общий вектор культурной и общественной жизни города: в центре внимания — поддержка семей, укрепление традиционных ценностей, сохранение исторического и культурного наследия народов страны, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

2026-й объявлен Президентом России Годом единства народов России. В Югре по решению губернатора этот же год проходит и как Год молодой семьи. В Сургуте утвердили два больших плана тематических мероприятий, рассчитанных на жителей разных возрастов — от детей и молодежи до родителей и представителей старшего поколения.

В программе — национальные фестивали, семейные конкурсы, спортивные состязания, концерты, спектакли, образовательные и благотворительные акции. Часть событий хорошо знакома горожанам, но в этом году многие из них пройдут в обновленном формате.

«Большая часть – это традиционные для сургутян мероприятия, например, День Петра и Февронии. Многие пройдут в измененном формате. Особое внимание при организации будет уделено мерам безопасности и оборудованию площадок по всем необходимым правилам. Также в этом году у нас пройдет международный Сабантуй. Летом мы ожидаем в гости делегации и творческие коллективы со всей Югры, из других субъектов России и дружественных государств, где празднование Сабантуя также является культурной традицией», – отметил заместитель главы Сургута Владимир Фризен.

Помимо «Сабантуя», который в этом году выходит на организационно и географически новый уровень, в Сургуте пройдет целая серия праздников культурно-этнической тематики. В числе крупных мероприятий также фестиваль национальных культур «Соцветие», городской праздник ко Дню народного единства, фестиваль национальных литератур, молодежный окружной фестиваль «Мы – единый народ!», этно-фестиваль «Сургут – Большая земля», а также благотворительная акция «Кухня без границ – 2026». Кроме того, на этой неделе прошел фестиваль «Краса нации» в рамках проекта «Этнонити». Фотографии с этого мероприятия будут экспонироваться в «Сургут Сити Молле» до 28 марта.

Отдельное место в программе на год занимают проекты, связанные с историей, языком, традициями и культурным многообразием народов России. Так, в течение года в городе пройдут выставки, лекции, конференции, квизы, мастер-классы и тематические встречи. Среди них — цикл мероприятий «Дружно на улице Дружбы: фольклор народов России», выставка «Единство в многообразии: культурное богатство народов России», международная конференция молодых исследователей «Русский язык в евразийском культурном пространстве», а также конкурсы и студенческие проекты, посвященные семье и традициям.

В программу вошли и спортивные события. Для сургутян подготовили спартакиады, футбольные и волейбольные турниры, соревнования по гиревому спорту и фигурному катанию, а в ноябре в Ледовом дворце спорта пройдет праздник «Под небом единым».

Мероприятия состоятся как на площадках муниципальных учреждений культуры, например, Сургутской филармонии, библиотеках, музеях, спортивных объектах, так и в других городских пространствах — в ДИ «Нефтяник», центре культуры «Камертон», вузах и колледжах. Таким образом, тематический год в Сургуте охватит практически весь город и объединит культуру, образование и спорт в единую программу.

Кстати: На этой неделе в Сургуте прошло заметное мероприятие в рамках Года единства – 18 марта жители города отпраздновали воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Торжественное мероприятие прошло на площади перед Сургутской филармонией – перед горожанами выступили местные творческие коллективы. Подробнее об этом – в следующем выпуске «НГ».

