Судьбу «Авроры» и Дома пионеров в Сургуте решат до конца 2027 года

Дом пионеров и здание бывшего кинотеатра «Аврора» в Сургуте сохранят и восстановят. Такое решение приняли на уровне правительства округа. По предварительным оценкам, работы займут около двух лет. Вопрос с «Авророй» и Домом пионеров рассчитывают закрыть до конца 2027 года. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказал член общественного совета при департаменте строительства и архитектуры Югры Руслан Бянкин.

По его словам, вопрос поднимался 26 февраля в Ханты-Мансийске на встрече с заместителем губернатора Югры Азатом Ислаевым: «Была дана команда сохранить Дом пионеров. В Сургуте сразу отреагировал глава. Подняли вопрос «Авроры» ‒ по ней тоже поступила жесткая команда сохранить и восстановить здание».

Помимо этого, 11 марта Руслан Бянкин вновь обсудил эти вопросы в Ханты-Мансийске ‒ уже с депутатом думы округа Николаем Заболотневым. На этой встрече также подтвердили информацию о сохранении и восстановлении Дома пионеров и кинотеатра «Аврора».

Дом пионеров, по словам Бянкина, восстановят в историческом виде ‒ с сохранением деревянного облика.

Кроме того, по словам источника, в проект может войти и соседнее с «Авророй» здание. Его планируют отреставрировать после передачи в муниципальную собственность. В дальнейшем все объекты могут составить единый комплекс.

Как отметил Бянкин, вопросы восстановления значимых для Сургута зданий будут оставаться на контроле общественного совета и депутатов округа.

