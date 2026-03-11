СК направил в суд дело экс-главы Сургута Андрея Филатова по 13 эпизодам коммерческого подкупа

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Сургута Андрея Филатова и направили материалы в суд. По данным окружного СК, в деле фигурируют 13 эпизодов преступлений.

Об этом сообщил Следственный комитет России. В ведомстве уточнили, что Филатов обвиняется по статье о коммерческом подкупе в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с июня 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемый, действуя в составе организованной группы и выполняя управленческие функции в коммерческих организациях в Нижневартовске, получал незаконные денежные вознаграждения от представителей подрядных организаций. Как считают следователи, деньги передавались за заключение договоров подряда, утверждение исполнительной документации и беспрепятственную приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов.

В Следственном комитете добавили, что уголовные дела в отношении предполагаемых соучастников выделены в отдельное производство.

Следствие также считает, что фигуранты дела получили более 130 млн рублей. На имущество бывшего главы Сургута наложен арест, его общая стоимость, по данным СК России, превышает 180 млн рублей.