В Сургутском районе построят семейный культурный центр на базе музейно-туристического комплекса

В Сургутском районе на территории музейно-туристического комплекса «Барсова гора» планируют создать семейный культурный центр с игровыми зонами и творческими студиями. Новый объект намерены открыть в 2027 году, сообщил ТАСС глава Сургутский район Андрей Трубецкой.

Ожидается, что масштабное развитие территории позволит увеличить туристический поток к 2030 году в 1,5-2 раза – до 150-200 тысяч посетителей ежегодно. По словам главы района, семейный культурный центр станет пространством для совместного досуга детей и взрослых. В нем разместят творческие студии и игровые зоны, что привлечет представителей разных поколений в культурную и образовательную жизнь комплекса.

Также в 2026 году на территории комплекса планируют построить научный центр с конгресс-холлом и помещениями для синхронного перевода. Проект уже разработан и профинансирован из местного бюджета. По словам Андрея Трубецкого, объект станет площадкой для проведения научных конференций, симпозиумов и стратегических сессий с участием российских и зарубежных экспертов.

В дальнейшем власти намерены спроектировать и построить выставочный мультимедийный центр. Предполагается, что он станет первым в России комплексом, полностью посвященным локальной истории территории.

Напоминаем, ранее в Сургутском районе открыли музей «Барсова гора». Он стал частью масштабного проекта «Музейный комплекс «Барсова гора», который реализуется с 2021 года. За это время на исторической территории появились интерактивные павильоны и прогулочная тропа «ЧелоВечность» с арт-объектами, интерактивными панелями и смотровыми площадками.