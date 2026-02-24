В Сургуте суд вынес приговор по делу о мошенничестве в автосалоне на сумму более 10 млн рублей

Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным обвинения, с февраля по сентябрь 2022 года он, будучи руководителем отдела продаж автомобилей с пробегом в одном из автосалонов Сургута, занимался реализацией транспортных средств и получал деньги от клиентов.

Как уточняется, полученные средства он не вносил в кассу автосалона и распорядился ими по своему усмотрению. В результате автосалону был причинен ущерб в размере более 10 млн рублей.

Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил виновному 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму похищенных денежных средств.