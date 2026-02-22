В Сургуте сильные морозы продлятся до четверга

В Сургуте с 21 по 26 февраля ожидаются сильные морозы. Об этом сообщили в МКУ «ЕДДС города Сургута».

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в период с 21 по 26 февраля на территории Сургута ожидаются опасные явления погоды, связанные с сильным морозом», – говорится в сообщении.

В управлении по делам ГО и ЧС призвали жителей соблюдать меры предосторожности. По возможности рекомендуется ограничить пребывание на улице и отказаться от поездок за пределы города на личном транспорте.

Горожанам советуют не выходить на мороз без теплой одежды и избегать переохлаждения. Особое внимание следует уделить защите открытых участков тела и укрытию от ветра – на ветру риск обморожения значительно выше.

В случае поломки автомобиля вдали от населенного пункта спасатели рекомендуют оставаться в машине, вызвать помощь по номеру 112 и дождаться проезжающих автомобилей.

При признаках обморожения специалисты советуют аккуратно согреть пораженный участок тела, растерев его сухой мягкой тканью, затем поместить в теплую воду и постепенно повысить температуру до 40-45 градусов. После восстановления чувствительности необходимо насухо вытереть кожу, надеть теплые вещи и обратиться к врачу.

При этом категорически запрещается растирать обмороженные участки снегом, смазывать жиром или мазями и помещать в горячую воду.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует незамедлительно обращаться в единую службу спасения по телефону 112.