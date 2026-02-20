Суд Сургута признал травму работника «Сургутнефтегаза» производственной и взыскал 200 000 рублей компенсации

Сургутский городской суд рассмотрел иск работника ПАО «Сургутнефтегаз» о признании травмы производственной, возложении обязанности составить акт о несчастном случае, взыскании компенсации морального вреда и судебных расходов. Об этом сообщили в канале «Суды Югры».

По материалам дела, в 2024 году на месторождении истец остался на вторую смену, чтобы выполнить работы в интересах работодателя. Из-за переутомления он потерял сознание, упал и ударился головой. Травма, как указано в сообщении, привела к параличу и последующему установлению II группы инвалидности. Работник настаивал, что несчастный случай связан с производством, однако, по его словам, работодатель не принял мер к надлежащему расследованию.

Представители «Сургутнефтегаза» иск не признали, сославшись на результаты внутреннего расследования, где событие квалифицировали как не связанное с производством. Ответчик также указывал, что диагнозы работника связаны с заболеванием и возрастными изменениями, а также на то, что он добровольно остался на рабочем месте после окончания смены.

Суд, изучив материалы, допросив свидетелей и оценив доказательства, пришел к выводу, что несоблюдение режима междусменного отдыха было вызвано выполнением трудовых функций, а инициатива работника была направлена на обеспечение производственного процесса. В сообщении отмечается, что суд также связал переутомление и последующее падение с трудовой деятельностью истца, указав на причинно-следственную связь.

Кроме того, суд подчеркнул, что ссылка ответчика на код общего заболевания в листке нетрудоспособности сама по себе не может служить основанием для отказа: значимым обстоятельством является получение травмы в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ПАО «Сургутнефтегаз» компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, а также судебные расходы. Решение вступило в законную силу.