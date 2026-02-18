В Сургуте после ремонта открылась обновленная АРТ-резиденция «Квартира» с коворкингом и залом для выставок

В Сургуте после ремонта открылась обновленная АРТ-резиденция «Квартира». Об этом сообщили в думе Сургута.

Культурное пространство для реализации творческих идей и креативных проектов появилось в городе пять лет назад и быстро стало популярным у сургутян. АРТ-резиденция работает для художников, дизайнеров, фотографов и всех, кто хочет развиваться в креативных индустриях.

После ремонта в «Квартире» появились коворкинг-зоны, зал для мероприятий и выставок, а также рабочие пространства для творчества с современной мебелью и оборудованием.

На открытии побывал депутат Алексей Кучин. «Для обновления «Квартиры» удалось привлечь средства инициативного бюджетирования. Уверен, что это пространство станет для сургутян отличной возможностью в реализации перспективных творческих идей. И как следствие Сургут благодаря этому станет более интересным и перспективным особенно для молодежи», — сказал он.