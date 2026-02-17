Следствие считает, что руководство «Юности» не обеспечило очистку крыши и контроль за опасной зоной у корта «Штурм» в Лянторе

В Лянторе задержаны директор и главный инженер центра физической культуры и спорта «Юность». Им предъявлено обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Следственном комитете Югры.

Речь идет о трагедии, которая произошла 14 февраля у крытого хоккейного корта «Штурм». Тогда с крыши сошла снежная масса на группу детей. Один подросток погиб на месте, двое получили травмы.

«По версии следствия, обвиняемые не проконтролировали состояние кровли объекта, не приняли мер к организации надлежащей очистки кровли, а также не обеспечили контроль за опасной зоной складирования снега у стены здания, − говорится в сообщении ведомства. − Вследствие неисполнения указанными лицами должностных обязанностей 14 февраля 2026 года на кровле объекта образовались критические снежные массы, упавшие на группу несовершеннолетних, один из которых скончался, двое – получили телесные повреждения».

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли документы по обслуживанию объекта, назначили судебно-медицинские экспертизы и продолжают допросы сотрудников учреждения, представителей администрации и очевидцев.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.