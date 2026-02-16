В Югре объявили конкурс на строительство нового участка объездной дороги в Сургуте

Власти Югры ищут подрядчика на строительство новой объездной дороги в Сургуте — проезда к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1» и «Север-2» в обход сооружений ГРЭС. Об этом сообщает sitv.ru, ссылаясь на заявку, размещенную на официальном сайте госзакупок.

Компании могут подать заявки на участие в конкурсе до 2 марта. После этого подведут итоги и определят подрядчика, который займется строительством магистрали. Начальная цена лота составляет почти 590 млн рублей.

Среди основных требований к участникам конкурса указано наличие опыта выполнения работ подобного рода.