Массовая гонка прошла на «Спортивном ядре» в 35А микрорайоне в Сургуте и объединила спортсменов разных возрастов

В Сургуте более двух тысяч человек вышли на старт XLIV Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2026». Соревнования традиционно прошли на территории «Спортивного ядра» в 35А микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Участники соревновались на классических дистанциях 2, 3 и 5 километров, разделённых по возрастным категориям. Кульминацией стал массовый забег на 1,5 километра, объединивший всех желающих без исключения. Особое внимание организаторы уделили забегам для участников специальной военной операции и членов их семей, а также для семейных команд», – говорится в сообщении.

Самой юной участнице, самостоятельно прошедшей дистанцию, оказалось четыре года. Самому старшему спортсмену – 80 лет.

История «Лыжни России» началась в 1982 году. Сургут присоединился к всероссийской акции в 2008 году, и с тех пор массовая лыжная гонка стала ежегодной городской традицией.