В Сургуте готовят сквер в 30 микрорайоне на углу Захарова - Пролетарский: первые эскизы и старт работ летом

Будущий сквер в 30 микрорайоне Сургута начинает приобретать визуальные очертания. Депутат думы Сургута Дина Биглова-Фатова опубликовала рабочие эскизы, подготовленные институтом стратегического развития «Север».

По словам депутата, вариант пока не окончательный: его обсуждают со специалистами администрации Сургута и застройщиком. Уже понятно, что помимо обозначенных объектов в сквере нужно предусмотреть санузел. Также, как отметила Биглова-Фатова, есть сомнения в необходимости установки торгового павильона. Кроме того, планируют рассмотреть другие конструктивные предложения жителей по развитию зеленой зоны.

Первый этап обустройства сквера на углу Захарова Пролетарского должен стартовать этим летом. Депутат напомнила, что владелец земли — компания «ССТ» — отказалась от планов строить на месте кедрового леса жилые дома и намерена за свой счет благоустроить территорию для жителей микрорайона. По ее словам, бюджетные средства на это не потребуются.

Предполагается, что сквер будет выполнен в авиационной тематике, поскольку рядом находился поселок летчиков «Взлетный». Как отмечается, такую идею предложили жители соседних домов.