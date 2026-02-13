Прокуратура Сургута нашла нарушения в работе «СПОПАТ» и «РТС-МЕД»

Прокуратура Сургута подтвердила жалобы жителей на работу общественного транспорта. Проверка показала: автобусы действительно ходили с перебоями и не всегда соответствовали требованиям по температуре в салоне.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что перевозчиками АО «СПОПАТ» и ООО «РТС-МЕД» ненадлежащим образом исполнялись условия заключенных контрактов, в том числе допускались срывы рейсов и не соблюдались требования к температурному режиму в салонах автобусов», − передает прокуратура Югры.

Ведомство отмечает: виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Перевозчики усилили контроль за техническим состоянием автобусов, наладили своевременный ремонт и провели дополнительные инструктажи для водителей. Им отдельно напомнили о необходимости соблюдать расписание и поддерживать комфортную температуру в салонах.

Контроль за работой общественного транспорта обещают продолжить.

Напоминаем, что «СПОПАТ», планирует внедрить систему онлайн-мониторинга температуры воздуха в салонах автобусов в реальном времени. Решение приняли после многочисленных жалоб пассажиров на холод, особенно на маршрутах № 18, 45 и 47 в конце 2025 года.