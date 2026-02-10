СПОПАТ внедрит онлайн-мониторинг температуры в салонах автобусов Сургута после жалоб на холод

Муниципальный перевозчик Сургута, АО «СПОПАТ», планирует внедрить систему онлайн-мониторинга температуры воздуха в салонах автобусов в реальном времени. Решение приняли после многочисленных жалоб пассажиров на холод, особенно на маршрутах № 18, 45 и 47 в конце 2025 года, сообщает РИЦ «Югра».

Перевозчик сообщил, что по итогам проверок уже провел работы по восстановлению отопления. На маршрутах № 45 и 47 выполнили комплексную чистку печей, что, по данным предприятия, позволило восстановить теплоотдачу. На 18-м маршруте проблемы решают за счет ремонта и замены изношенной техники. Также с водителями провели дополнительный инструктаж.

В материале отмечается, что по стандартам Минтранса России зимой температура в салоне автобуса не должна опускаться ниже +12°C. Контрольные замеры в Сургуте показали средний показатель +16°C.

Для более прозрачного и объективного контроля перевозчик решил внедрить систему непрерывного мониторинга. Предполагается, что пассажиры смогут в режиме реального времени видеть температурные показатели в салонах, а необходимость периодических выборочных замеров отпадет.

