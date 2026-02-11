​В Сургуте направили в суд уголовные дела о поддельных аттестатах для отправки детей в колледж

Прокуратура Сургута направила в суд три уголовных дела об использовании поддельных аттестатов при поступлении в учебное заведение. Надзорное ведомство утвердило обвинительные акты в отношении местных жителей, которых обвиняют по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа). Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

По версии следствия, в 2023-2024 годах обвиняемые, уроженцы иностранного государства, приобрели и использовали поддельные аттестаты об основном общем образовании иностранного государства. Как утверждается, их дети фактически не сдавали экзамены в школе за границей и документов об образовании не получали.

На основании поддельных документов их зачислили в среднее специальное образовательное учреждение Сургута за счет бюджета. Уголовные дела направлены в суд.