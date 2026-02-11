Власти Сургута перекроют часть Югорского тракта из-за «Сургутской лыжни ‒ 2026»

В субботу, 14 февраля, в Сургуте перекроют одну полосу Югорского тракта. Движение будет ограниченно на шесть часов ‒ с 09:00 до 15:00. Причина ‒ проведение городской лыжной гонки «Сургутская лыжня – 2026», сообщили в администрации города.

Фото: Администрация Сургута / vk.com

Ограничение коснется участка дороги со стороны объекта «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» ‒ от перекрестка с улицей Флегонта Показаньева до разворотно-отстойной площадки по Югорскому тракту.

Власти Сургута просят водителей учитывать информацию при планировании маршрута и заранее выбирать альтернативные пути объезда.