Общественники задаются вопросом, почему в Сургуте не закрывают опасные для детей секции

В Сургуте вопреки решению суда продолжают работу детские спортивные секции под брендом «Чемпион 86», которые проводятся в помещениях, признанных непригодными и опасными для занятий. Владелец клуба пытается доказать, что суд первой инстанции, администрация города, Роспотребнадзор, местная прокуратура и другие его «противники» ошибаются в своих заключениях.

Эта борьба между спортсменом-бизнесменом и общественниками началась еще в 2023 году. Тогда в региональный исполком Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Югре обратились жители дома по адресу ул. Есенина, 8, в котором находится один залов «Чемпион 86». Активисты выяснили, что в этом и другом арендуемом помещении − в цоколе торгового центра «Каскад» на Пролетарском, имеется куча проблем. Например, с вентиляцией, освещением, санитарной составляющей и так далее. А в них занимаются дети от трех лет.

Когда к делу подключилась прокуратура, стало известно, что помещение на Есенина не подходит для тренировок, так как нет отдельных для мужчин и женщин раздевалок, оборудованных туалетами и душевыми, медицинского пункта, а второе помещение, помимо прочих замечаний, в принципе нельзя использовать для детских занятий, потому что оно в цоколе.

«Размещение спортивных залов для детей в цокольных и подвальных этажах зданий не допускается, − отмечается в решении суда. − В раздевалке имеются нарушения внутренней отделки − на стенах облупившаяся краска, половое покрытие с нарушением целостности, что противоречит требованиям (СанПИН − прим. ред.). Освещение: естественное отсутствует, что противоречит требованиям, на стене в душевой следы поражения грибком (почернение), Медицинское обеспечение отсутствует, что является нарушением требований». И это далеко не все, что после проверки экспертами оказалось «не так».

Индивидуальный предприниматель решил вопрос следующим образом: без каких-либо либо согласований и разрешений разрушил перегородки и провел перепланировку. Теперь она, считают его «противники», создает еще большую угрозу воспитанникам.

Владельцу клуба выдали другое представление − устранить самовольную перепланировку до начала прошлого года, но тот решил узаконить ее через арбитражный суд, при этом продолжая занятия, не дожидаясь официального разрешения.

«Неисполнение требований представления прокуратуры города свидетельствует о грубом игнорировании индивидуальным предпринимателем норм федерального законодательства, что влечет за собой нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, является недопустимым и требует применения мер, направленных на устранение выявленных нарушений», − считает надзорное ведомство.

С позицией прокурора согласны и эксперты Роспотребнадзора, они просят арбитраж полностью удовлетворить требования прокуратуры. Как и коммунальщики. От УК «Запад» служителям Фемиды поступил отзыв, в котором компания просит отказать в полном объеме в удовлетворении исковых требований владельца. А именно: не сохранять помещения в перепланированном состоянии, обязать предпринимателя привести их в первоначальный вид.

Между тем процесс двигается только за счет неравнодушия общественников.

«Такую позицию представителей органов власти и надзорного органа, которые не заинтересованы в безопасности несовершеннолетних воспитанников сургутского спортивного клуба, считаем не допустимой, она способствует созданию условий для совершения уголовно наказуемых деяний в сфере оказания спортивных услуг в городе Сургуте», − пишут представители Народного фронта по Югре.

Они считают, что предприниматель даже и не планирует устранять нарушения и умышлено затягивает разбирательства апелляциями.

Владелец секций попытался доказать, что предъявляемые претензии в большинстве своем необоснованны. Представил фотографии, согласно которым якобы частично устранил замечания, но при этом до сих пор не пригласил для подтверждения ни специалистов Роспотребнадзора, ни прокуроров.

Сейчас, по словам общественников, он решил пойти дальше: заказал частную строительно-техническую экспертизу. Она должна прояснить, создает ли перепланировка угрозу жизни и здоровью, соответствует ли требованиям строительных, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, затронуло ли переустройство несущие конструкции дома и тому подобное.

В свою очередь общественники сомневаются в легальности и качестве оказания услуг детям в секциях «Чемпион 86»: есть ли у индивидуального предпринимателя лицензия или иная требуемая документация, на сайте клуба также нет сведений об организационно-правовой форме.

Родители воспитанников, вероятнее всего и не знают о том, в каких на самом деле условиях занимаются дети, либо же могут не осознавать всю опасность ситуации. Но общественники не намерены сдаваться. Они вновь написали обращение в прокуратуру, в том числе чтобы те дали оценку полноты и достаточности принимаемых должностными лицами мер по обеспечению безопасности юных воспитанников, а также комплексно проверили деятельность индивидуального предпринимателя, при этом остановив на время процесса работу секций.