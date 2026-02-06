Суд Сургута прекратил право собственности на Nissan Avenir, вывезенный как брошенный, и отказал во взыскании денег

Сургутский городской суд рассмотрел иск жителя города к администрации Сургута и ООО «Движение» о возмещении ущерба и прекращении права собственности на автомобиль, признанный брошенным. Об этом сообщил телеграм-канал «Суды Югры».

Истец указал, что во время его отпуска автомобиль NISSAN AVENIR вывезли с придомовой стоянки. После обращения в правоохранительные органы с заявлением о краже он узнал, что машину переместили на специализированную стоянку по решению комиссии администрации по вывозу бесхозяйных, брошенных транспортных средств. В возбуждении уголовного дела отказали.

В суде истец просил взыскать с ответчиков рыночную стоимость автомобиля — 248 600 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами — 105 832 рубля, а также 5 000 рублей судебных расходов. Он заявлял, что договор с ООО «Движение» не заключал, а решение о вывозе принимала администрация.

Представитель администрации иск не признал и пояснил, что вывоз таких транспортных средств проводится в соответствии с постановлением от 24.08.2010 № 4208. По его словам, автомобиль выявили как длительное время не эксплуатирующийся, со следами глубокой коррозии и спущенными колесами, при этом собственнику неоднократно направляли уведомления о необходимости переместить машину. Представитель ООО «Движение» в заседание не явился.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что истец не представил доказательств причинения убытков именно противоправными действиями администрации. Также, как указано в сообщении, отсутствуют доказательства утраты автомобиля из-за неправомерных действий работников ООО «Движение».

Решением суда прекращено право собственности истца на NISSAN AVENIR, а в удовлетворении требований о взыскании денежных средств отказано. Решение пока не вступило в законную силу: от истца поступила апелляционная жалоба, дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд Югры.