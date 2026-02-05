В Сургуте число побегов несовершеннолетних в 2025 году сократилось более чем на 35%

В Сургуте подростки стали реже уходить из дома и соцучреждений. За 2025 год зафиксировано 17 побегов − это на 35,2% меньше, чем годом ранее, когда их было 23, рассказали «Вестнику» в администрации города.

«Основными причинами уходов детей стали семейные конфликты, слабый родительский контроль и недостаток взаимопонимания», − говорится в сообщении.

В большинстве случаев подростки уходили из дома − таких эпизодов было 16. Еще один ребенок покинул государственное учреждение. Во всех ситуациях детей удалось найти, правонарушений в отношении них нет.

Зато по итогам проверок троих родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание детей.

В целом количество сообщений о происшествиях с участием несовершеннолетних в Сургуте выросло. За 2025 год в городскую комиссию по делам несовершеннолетних поступило около 4,4 тысячи таких сообщений − на 8,7% больше, чем годом ранее.