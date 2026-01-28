Зампред Думы Сургута поздравила департамент образования с 60-летием

Департамент образования Сургута отметил 60 лет со дня основания. Заместитель председателя Думы города Эмилия Трапезникова накануне посетила архив города, где поздравила коллектив с 60-летним юбилеем со дня основания. В рамках мероприятия прошла экскурсия по выставочной экспозиции, посвященной истории развития системы образования в Сургуте – от отдела народного образования до современного департамента.

«За свою 60-летнюю историю сегодняшний уже департамент образования пережил несколько реорганизаций, изменений. Да и в самой системе образования школьной и дошкольной тоже происходят дополнения. Образование ведь не может стоять на месте», – сказала она.

Отдельно зампред Думы подчеркнула ответственность, которая лежит на сотрудниках департамента.

«Ваша трудовая деятельность осуществляется в процессе постоянной эпохи перемен. Что может быть сложнее? Но сегодня выражение «эпоха перемен» тоже претерпело изменение и трактуется как «эффект свежего старта». И на мой взгляд, это выражение вам очень подходит. Даже в моменты, когда вам кажется, что вы не готовы… Вы всегда на старте и готовы к любым обстоятельствам, вы умеете организовывать, контролировать, добиваться результатов. Вы делаете все, что можете и с максимальной отдачей. На вас возложена огромная ответственность за образование юных сургутян. Вы воспитываете будущее города, Югры, страны», – подчеркнула Трапезникова.

Департамент образования Сургута был создан 27 января 1966 года. Тогда решением Сургутского городского совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа заведующей отделом народного образования была утверждена Зоя Трифонова. В ведение ГорОНО перешли семь школ, две школы рабочей молодежи, два детских сада, детская комната милиции и детская спортивная школа.

Сегодня в структуру департамента входят 79 образовательных учреждений, три муниципальных казенных учреждения и одно муниципальное автономное учреждение. В них обучаются около 90 тысяч детей в возрасте от полутора до 18 лет, с которыми работают более шести тысяч педагогических работников.