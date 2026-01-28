Зампред Думы Сургута поздравила департамент образования с 60-летием

16+
​Департамент образования Сургута отметил 60-летний юбилей
Фото: Дума Сургута

Департамент образования Сургута отметил 60 лет со дня основания. Заместитель председателя Думы города Эмилия Трапезникова накануне посетила архив города, где поздравила коллектив с 60-летним юбилеем со дня основания. В рамках мероприятия прошла экскурсия по выставочной экспозиции, посвященной истории развития системы образования в Сургуте – от отдела народного образования до современного департамента.

«За свою 60-летнюю историю сегодняшний уже департамент образования пережил несколько реорганизаций, изменений. Да и в самой системе образования школьной и дошкольной тоже происходят дополнения. Образование ведь не может стоять на месте», – сказала она.

Отдельно зампред Думы подчеркнула ответственность, которая лежит на сотрудниках департамента.

«Ваша трудовая деятельность осуществляется в процессе постоянной эпохи перемен. Что может быть сложнее? Но сегодня выражение «эпоха перемен» тоже претерпело изменение и трактуется как «эффект свежего старта». И на мой взгляд, это выражение вам очень подходит. Даже в моменты, когда вам кажется, что вы не готовы… Вы всегда на старте и готовы к любым обстоятельствам, вы умеете организовывать, контролировать, добиваться результатов. Вы делаете все, что можете и с максимальной отдачей. На вас возложена огромная ответственность за образование юных сургутян. Вы воспитываете будущее города, Югры, страны», – подчеркнула Трапезникова.

Департамент образования Сургута был создан 27 января 1966 года. Тогда решением Сургутского городского совета депутатов трудящихся Ханты-Мансийского национального округа заведующей отделом народного образования была утверждена Зоя Трифонова. В ведение ГорОНО перешли семь школ, две школы рабочей молодежи, два детских сада, детская комната милиции и детская спортивная школа.

Сегодня в структуру департамента входят 79 образовательных учреждений, три муниципальных казенных учреждения и одно муниципальное автономное учреждение. В них обучаются около 90 тысяч детей в возрасте от полутора до 18 лет, с которыми работают более шести тысяч педагогических работников.


Сегодня в 13:05
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:45
60 лет Департаменту образования - это непрерывный путь становления материальной базы Сургутского образования от деревянных школьных зданий, построенных в 50-60 гг: как школа НПУ на 392 ученика, введённая в октябре 1965 года, как средняя школа №1 (Дом Пионеров), введённая в 1958 г, как восьмилетняя школы имени Юрия Гагарина, как Черномысовская восьмилетняя школа, как начальная Затонская школа. Первое капитальное кирпичное здание школы №5 было введено к 1 сентября 1967 года в посёлке нефтяников. Темпы этой строительства школы поражают. Интересна судьба бывших школьных деревянных зданий. Одновременно шло строительство капитальной школы в посёлке геологов. Затем процесс пошёл и капитальные школьные здания «росли как грибы». Интересна судьба освобождаемых зданий школ в деревянном исполнении. Нет их не снесли. Так Школа НПУ на 392 учащихся, ставшая школой №5 при создании ГОРОНО, долго служила основным зданием Учебно-Консультационного пункта Тюменского индустриального института. Здание Школы имени Ю.Гагарина долго служила зданием Сургутского горвоенкомата. Здание Черномысовской восьмилетней школы отдала под Центр стандартизации и метрологии и филиалу Тюменского приборостроительного завода. Здание Средней школы №1 после ухода школы в новое капитальное построенное здание использовалось ГОРОНО под Дом Пионеров, потом его передали СурГУ, которое довело его до цугундера. Судьба этого последнего свидетеля 60- летия Департамента образования Сургута «висит на волоске». Ведь первых учебных школьных зданий Сургутского ГорОНО образца 1966 гола почти не осталось: все снесены. На месте школы НПУ (школы №5) построен офис НГДУ «Сургутнефть». На месте школы имени Гагарина (военкомата) построены жилые дома 9-10 мкр. На месте черномысовской восьмилетней школы построены трехлистники и 5-9 этажные дома 27 жилого микрорайона. Дом Пионеров это последний из первых школьных зданий Сургута, которые принял вновь созданный Отдел народного образования Сургутского горисполкома в январе 1966 года. Первым заведующим Сургутского ГорОНО стала известный в Сургуте педагог Зоя Харитоновна Трофимова.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

