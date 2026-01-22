16+
Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 24-25 января? // АФИША
Фото: Сургутский краеведческий музей / vk.com

24 января

Мастер-класс «Я художник»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 11:00.

Юных и взрослых жителей Сургута приглашают на творческий мастер-класс, где каждый сможет создать интерьерную картину. Работать участники будут с акрилом. Мероприятие рекомендовано для детей старше 14 лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 600 рублей, взрослый ‒ 900 рублей. 6+

Мастер-класс «Северный ритм»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 11:00.

Горожане могут создать своими руками брелок в виде бубна с орнаментом на выбор. Продолжительность мероприятия ‒ два часа.

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 600 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Досугово-игровая суббота в библиотеке

Место проведения: Городская библиотека №15, проспект Мира, 37/1. Время: с 11:00 до 19:00.

Эту субботу сургутяне могут провести с пользой ‒ для них подготовили интеллектуальную игру в форме квиза «История одного города. М. Е. Салтыков-Щедрин», которая посвящена 200-летию со дня рождения писателя. Также в течение дня гости мероприятия смогут поучаствовать в литературной игре «Узнай героя по силуэту», в которой нужно отгадать литературных героев, писателей и поэтов, персонажей мультфильмов, комиксов и кинофильмов.

Телефон для записи: 31-89-15. Вход свободный. 16+

Мастер-класс «Луна и солнце»

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом коренных народов Севера, улица Энергетиков, 2. Время: 15:00.

На мастер-классе взрослые и дети смогут изготовить подвеску из спила сосны с нанесением акриловых орнаментов. Продолжительность мероприятия ‒ один час.

Телефон для записи: 24-78-39. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Открытие выставки «Зимняя сказка»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: 16:00.

В Сургуте открывается новая выставка, посвященная зиме. В экспозиции представлены живопись, графика и декоративно-прикладное творчество преподавателей и учеников образовательного центра «Твоя школа». В этот вечер гости смогут принять участие в творческих мастер-классах по ИЗО и лепке, а также в танцевальном флешмобе и общении с авторами выставки.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 250 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Творческий вечер «Я, конечно, вернусь...»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», арт-кафе, Югорский тракт, 5. Время: 19:00.

Для любителей творчества Владимира Высоцкого подготовили музыкальный вечер, на котором выступят джаз-ансамбль «Резонанс», артисты и коллективы «Нефтяника», а также приглашенные артисты.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 800 рублей. 18+

Открытый микрофон в «Невесомости»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

В Невесомости состоится традиционный «Открытый микрофон», где выступят новые звезды городской сцены и опытные музыкальные артисты. Гостей ждут сольное выступление SputniK220, мелодичный дуэт The A's, группа WHISPERA, дебютанты альтернативного феста и ОМа ‒ группа BLACKSPOT, рок-банда ПРИНЦИП и ПАЛАС?

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, на входе ‒ 500 рублей. 16+

Открытый микрофон в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

На новой концертной площадке Сургута пройдет первый «Открытый микрофон». Зрители услышат сеты музыкальных коллективов SPLASH, THE STOCKINGS, BLACK ROSES и ALKOMA(Z), а также несколько сольных артистов.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 350 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

Максим Аверин. Спектакль «Расправь крылья»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 19:00.

В стенах Сургутской филармонии состоится торжественный, юбилейный вечер, посвященный 50-летию народного артиста России Максима Аверина. Горожане увидят моноспектакль с красивой музыкой, поэзией и живым звучанием скрипки. В программе ‒ стихи и проза Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Валентина Гафта, Роберта Рождественского, Владимира Высоцкого и других авторов.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 2 000 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

25 января

Мастер-класс «Зимняя конфетка»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

Дети и их родители могут сделать своими руками игрушку в виде конфеты. Участники также будут работать с акрилом. Мероприятие рекомендовано для детей старше восьми лет.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ‒ 300 рублей, взрослый ‒ 450 рублей. 6+

Беседа «Год огненной Лошади: общие тенденции, персональный прогноз»

Место проведения: Городская библиотека №23, проезд Дружбы, 8. Время: 15:00.

Каждый желающий может стать участником беседы, которую проведет специалист по китайской астрологии Ольга Примак ‒ она расскажет о событиях, которые будут происходить в мире и экономике, а также о том, как сделать свой 2026 год успешным. Гости также обсудят мировые тенденции, узнают, в каких отраслях и сферах деятельности ожидается прорыв, а в каких ‒ неудачи.

Телефон для записи: 37-52-53. Вход свободный. 18+

Психологический лекторий «Рамки личных границ»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, конференц-зал, шестой этаж. Время: 15:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на психологический лекторий, в ходе которого психолог-консультант Любовь Перлова расскажет, что входит в понятие «личные границы», как их сформировать, если они отсутствуют, и как понять, что ваши границы нарушены.

Телефон для справок: 28-56-93 (114). Вход свободный. 16+

Интерактивная встреча с элементами практики «Приятно познакомиться!»

Место проведения: Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, улица Республики, 78/1, зал иностранной литературы, пятый этаж. Время: 15:00.

Для любителей культуры и традиций Восточной Азии организуют встречу, на которой опытные профессиональные преподаватели Диана Шарипова (китайский язык) и Назиля Гиниятова (корейский) станут гидами по традициям двух стран ‒ Кореи и Китая. Они расскажут о глубокой философии и истории праздников Чуньцзе (Китай) и Соллаль (Корея), а также продемонстрируют ключевые ритуалы.

Участники встречи разучат несколько фраз-поздравлений на корейском языке и освоят главные новогодние поздравления на китайском. Помимо этого, каждый из гостей сможет поучаствовать в мастер-классе по созданию символа счастья.

Телефон для справок: 28-56-93 (114), +7 (958) 282-75-81. Вход свободный. 12+

Премьера концертной программы «Татьянин день»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 17:00.

В Татьянин день солистка Сургутской филармонии Татьяна Баун приглашает на свой сольный концерт. В основе выступления ‒ песни из репертуара Нани Брегвадзе, Лидии Клемент, Аллы Баяновой, Марии Пахоменко, Розы Рымбаевой, Майи Кристалинской, Нины Дорды. Также на сцене выступит ансамбль русских народных инструментов «Ларец».

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Балет «Щелкунчик»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, большой зал. Время: 18:00.

Многим известная сказка «Щелкунчик» оживет на сцене под музыку Петра Чайковского и хореографию Мариуса Петипа в редакции Хасана Усманова. Зрителей ждет увлекательная и неповторимая балет-феерия в классической постановке, сопровождающаяся прекрасными декорациями и костюмами.

Телефон для справок: 52-18-01, 52-18-02. Цена билета: от 1 500 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

