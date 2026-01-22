Прокуратура проверит работу общественного транспорта в Сургуте после жалоб на холод

В Сургут прокуратура начала проверку работы общественного транспорта после жалоб горожан на холод. Надзорное ведомство проверит, хватает ли автобусов на маршрутах, в каком они техническом состоянии, соблюдаются ли требования к температуре в салонах и расписание движения.

«По поручению прокурора автономного округа Дмитрия Попова прокуратурой г. Сургута организована проверка по публикациям средств массовой информации о ненадлежащей работе общественного транспорта в г. Сургуте. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены прокурором округа на контроль», − сообщила пресс-служба прокуратуры Югры.

Поводом для проверки стали публикации в СМИ и обращения пассажиров. Ранее жительница Сургута пожаловалась на поездку в автобусе маршрута №45 − при температуре воздуха около −32 градусов в салоне было настолько холодно, что был виден пар изо рта.

В администрации города сообщили, что накануне специалисты проверили все автобусы 45-го маршрута. По информации мэрии, средняя температура воздуха в салоне составила +12 градусов, что соответствует нормативам.

Однако жалобы сургутян на холод в общественном транспорте продолжают поступать, в том числе по другим маршрутам.