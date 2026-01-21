В Сургуте пассажиры пожаловались на холод в автобусах №45 и №18

Жительница Сургута пожаловалась на холод в автобусе №45 во время поездки от «Авроры» до проспекта Комсомольского. При температуре воздуха на улице -32 градуса в салоне было настолько холодно, что был виден пар изо рта, поделилась своим мнением Валерия С. в комментариях под постом главы города Максима Слепова.

«Только что проехала на автобусе 45 маршрута от Авроры до проспекта Комсомольский. В автобусе такая холодина, что виден пар изо рта! А на улице сегодня минус 32. Водитель (молодой человек) на мой вопрос ответил, что сегодня его автобус уже проверяли», ‒ указала горожанка.

Власти Сургута ответили, что накануне специалисты проверили все автобусы 45-го маршрута. По словам мэрии, в указанном автобусе средняя температура воздуха в салоне составила +12 градусов, что соответствует установленным нормативам.

«Это нормативный показатель. В соответствии с п. 3.3.3 социального стандарта транспортного обслуживания населения, транспорт должен соответствовать температурному режиму, установленному в соответствии с температурой наружного воздуха, ‒ не менее 12 градусов», ‒ написали представители администрации.

Однако, это не единственная жалоба. Сургутянка Елена К. также обратила внимание властей на проблему с отоплением в общественном транспорте. В комментариях она написала: «Автобус маршрута 18. Сегодня села в 8 утра на остановке Югорская в сторону проспекта Комсомольский. В автобусе нет отопления! Очень холодно! Люди мерзнут! Пока доехала, пальцы на ногах онемели. Как же так? Не отапливать транспорт на Севере в лютые морозы?! Прошу решить этот вопрос».

В ответ на обращение местной жительницы в администрации Сургута пообещали, что перевозчик проверит температурный режим в салоне. Если факт подтвердится, автобус направят на ремонт системы отопления.