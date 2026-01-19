В аэропорту Сургута за новогодние каникулы обслужили рейсов на 85 тысяч человек

Международный аэропорт Сургута имени Ф. К. Салманова подвел итоги работы в период с 27 декабря по 11 января. За новогодние праздники услугами аэропорта воспользовались более 85 тыс. пассажиров.

Основной пассажиропоток пришелся на внутренние рейсы — 78,6 тыс. человек. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Уфа.

Международными рейсами за это время воспользовались 6,7 тыс. пассажиров. Чаще всего жители региона летали в Худжанд (Таджикистан), Пхукет (Таиланд) и Ош (Кыргызстан). Всего аэропорт обслуживает восемь международных направлений.

Самыми популярными авиаперевозчиками в праздничный период стали «Ютэйр», «Аэрофлот» и «Победа». Всего с 27 декабря по 11 января рейсы выполняли 18 авиакомпаний по 40 направлениям.