Прокуратура разбирается в причинах пожара с двумя погибшими на производственной базе в Сургуте

В Сургуте прокуратура начала проверку после пожара на производственной базе, где погибли два человека. Об этом сообщили в надзорном ведомстве Югры.

«По предварительным данным, 17 января 2026 года произошло возгорание в помещении контрольно-пропускного пункта, расположенного по ул. Аграрная, 10/1 в г. Сургуте. В результате происшествия погибли два человека», – говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются причины пожара и выясняется, кто может быть ответственен за случившееся. При необходимости прокуратура примет меры реагирования.

Параллельно следственные органы проводят процессуальную проверку, ее ход находится на контроле прокуратуры.