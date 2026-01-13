В новогодние каникулы сургутяне чаще всего жаловались на неубранные тротуары и снежную колею

За время новогодних праздников в Сургуте зафиксировали 240 отклонений в содержании улично-дорожной сети. Большую часть нарушений подрядчики уже устранили, остальные находятся в работе. Об этом корреспонденту siapress.ru сообщила заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.

В основном жители Сургута жаловались на неочищенные тротуары, подходы к остановочным павильонам и пешеходным переходам, а также на снежную колею на проезжей части.

Ранее в администрации уточняли: в праздничные дни на уборку снега в городе ежедневно выходило около 130 единиц техники, а объем вывезенного снега превысил 96 тысяч кубометров.