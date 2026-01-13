16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,5711   EUR  92,1964  

Новости

Больше новостей
Вы прокрастинируете?
Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Где вы чаще всего делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы делаете импульсивные покупки?
Комментировать
0
Вы поддерживаете перепрофилирование алкомаркетов в продуктовые магазины с долей продажи алкоголя 20% (опыт Вологодской области)?
Комментировать
0
Новогоднюю елку вы:

Убрали сразу после встречи Нового года 2.7%

Уберем после Рождества 5.5%

Уберем после «старого» нового года 41.1%

Уберем в конце января, а, может, и позже 23.3%

Не ставили елку 27.4%

Всего голосов: 73

Комментировать
0
Больше опросов

Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы

В Сургуте подвели итоги работы по уборке снега в новогодние выходные

Почти 100 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Сургута за новогодние каникулы
Фото администрации Сургута

В Сургуте в период новогодних праздников с 31 декабря по 11 января дорожные и коммунальные службы, а также управляющие компании работали в штатном режиме, обеспечивая порядок на улицах и во дворах. Как пишет администрация города, в среднем ежедневно было задействовано около 130 единиц техники, за праздничные дни вывезли более 96 тыс. кубометров снега. Подрядные организации работали круглосуточно.

К недобросовестным подрядчикам применяли штрафные санкции. «В сравнении с прошлым годом качество уборки города удалось улучшить благодаря повышению ответственности подрядчиков», — отметила заместитель директора департамента городского хозяйства Анна Коршунова.

В праздничные дни продолжалась и работа по содержанию парков и скверов: за выходные вывезли 1500 кубометров снега, очищали пешеходные дорожки и вывозили снег. Общественные туалеты, как уточняется, работали круглосуточно каждый день.


нравится (0) не нравится (0)
13 января в 09:01, просмотров: 721, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Комика Александра Гудкова привлекли к ответственности за клип «Я – узкий» 601
  2. ​Треть россиян не решается на важные перемены в жизни 519
  3. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 464
  4. ​В Югре в новогодние праздники родились пять пар двойняшек 437
  5. «Господин Лавров» из Русскинской 424
  6. Региональное отделение СФР по Югре рассказало, насколько выросло единое пособие семьям с детьми 413
  7. В России подорожает выпуск и обслуживание банковских карт 413
  8. ​Почти сотню машин угнали в Югре в 2025 году 413
  9. ​СвЖД за год перевезла почти 34 миллиона пассажиров 401
  10. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 393
  1. ​Помощь в праздники. Что делать, если смартфон не заряжается 3478
  2. Прокуратура Нижневартовска судилась в другом регионе, чтобы вернуть украденные мошенником деньги 3426
  3. ​В Югре за первую неделю 2026 года снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом 3194
  4. ​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта 2876
  5. ​Новогоднее оформление Сургута увидели по всей России 2743
  6. Итоги 2025. Потери года 2643
  7. Федеральное правительство подготовило закон о приоритетной выкладке отечественных товаров на полках в магазинах 2178
  8. Администрация Сургута: в городе может быть временно недоступен вызов экстренных служб с мобильных. UPD: связь восстановлена 2154
  9. Сургутские власти рассказали, куда звонить в случае, если дороги и тротуары плохо убраны от снега 2097
  10. Сургутская филармония планирует открыть «арктический культурный коридор» 2078
  1. ​Без души, но в чартах 9229
  2. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 7966
  3. ​Заключение 6778
  4. ​Иван Барсов: «Я позвал Константина Ивлева полетать на самолете, и так оказался в «Битве шефов» 6099
  5. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 5882
  6. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 5181
  7. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 5098
  8. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 5087
  9. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 4976
  10. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4844

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика