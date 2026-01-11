16+
​Более двух тысяч детей наблюдались в Центре охраны материнства и детства Сургута в 2025 году

В Сургуте выросло число детей, находящихся под медицинским наблюдением с раннего возраста

Фото: Лариса Белоцерковцева / t.me

В Сургуте более двух тысяч малышей находились под наблюдением врачей Центра охраны материнства и детства в 2025 году. Итогами работы отделения для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом наблюдении и реабилитации, поделилась президент Центра Лариса Белоцерковцева.

«За 2025 год под чутким наблюдением наших врачей находились более 2 100 детей. Это цифра, которая показывает рост примерно на 2% по сравнению с предыдущим годом. Среди наших маленьких пациентов – 286 недоношенных детей (13,6%). Мы продолжаем уделять особое внимание «торопыжкам». Отмечу, что их количество немного сократилось по сравнению с 2024 годом», – написала Белоцерковцева в своих соцсетях.

Особое внимание врачи уделяют детям, родившимся на сроке до 28 недель беременности. В течение 2025 года специалисты осмотрели более тысячи таких малышей. Раннее выявление нарушений и своевременная коррекция позволяют значительно повысить качество жизни детей уже в первые месяцы.

Наиболее часто у маленьких пациентов диагностируют перинатальные патологии – в 2025 году на них пришлось 30,6% всех диагнозов. Именно с этими проблемами родители чаще всего обращаются за помощью к специалистам Центра.

Всего на сегодняшний день под постоянным наблюдением врачей отделения находятся более 6,5 тысячи детей.


Сегодня в 13:31, просмотров: 183, комментариев: 0
