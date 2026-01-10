16+
​В Сургуте по-новогоднему украсили дворы в 11 микрорайонах

Власти Сургута направили на новогоднее оформление дворов более 800 тысяч рублей

​В Сургуте по-новогоднему украсили дворы в 11 микрорайонах
Фото: администрация Сургута

В Сургуте по-новогоднему преобразили дворовые территории. В этом сезоне елки, гирлянды, снежные фигуры и праздничное оформление появились во дворах 11 территориально-общественных самоуправлений (ТОС), рассказали в администрации города.

Работы провели за счет субсидий из городского бюджета при участии ТОСов, управляющих компаний и самих жителей. Во дворах установили новогодние ели, сделали снежные городки и лабиринты, украсили фасады домов и подъезды.

«В этом году большинство ТОС города подали заявки на благоустройство своих дворов к новогодним праздникам. На поддержку инициатив из городского бюджета выделено около 800 тысяч рублей. Средства направлены на реализацию проектов ТОС, которые вместе с жителями не только украшают территории, но и организуют праздничные программы с аниматорами. Некоторые проводят дополнительные мероприятия для детей и взрослых или проявляют особую заботу, проводя персональные поздравления на дому у малообеспеченных и маломобильных граждан», – поделилась эксперт отдела по взаимодействию с ТОС МКУ «Наш город» Элина Иванова.

Во многих ТОСах новогоднее оформление стало частью традиций. Так, в ТОС №29, который объединяет 32 дома, каждый год выбирают двор, который становится главным местом праздника для семей с детьми.

«Ежегодно по просьбе жителей преображаем самый большой двор, который становится центром притяжения для многих семей. Особой традицией стал конкурс на лучшую елочную игрушку. Поэтому наша елка всегда украшена тем, что ребята сделали своими руками», – рассказала председатель ТОС №29 Ольга Тищенко.

В создании праздничной атмосферы участвуют и управляющие компании, и местные предприниматели. Такой формат совместной работы в Сургуте используют не только зимой, но и летом – при озеленении и благоустройстве микрорайонов.


10 января в 15:51
