Сургутская филармония запускает новый культурный проект на уровне Югры

Сургутская филармония в 2026 году планирует запустить новый проект — «Югорский арктический культурный коридор». Об этом сообщил художественный руководитель филармонии Яков Черняк, пишет sitv.ru.

В рамках инициативы отдаленные территории региона смогут принимать у себя артистов со всего округа и знакомиться с различными произведениями. «Наша цель — создать арктический культурный коридор Югры, по которому профессиональные творческие коллективы будут перемещаться и совершать культурный обмен с самыми северными территориями региона. Мы находим в этом сотрудничестве огромный потенциал», — рассказал Яков Черняк.

Как уточняется, идея проекта появилась у художественного руководителя Сургутской филармонии после поездки на Международный арктический культурный форум «Арктида», где он представлял сургутский фестиваль искусств «60 параллель».