16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  78,2267   EUR  92,0938  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города

Ледовые городки и катки Сургута собрали на одной карте

​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города
Фото: dedmorozsurgut.admsurgut.ru

Власти Сургута опубликовали карту зимних развлечений. Горожанам показали, где этой зимой работают ледовые городки, катки и лыжные трассы.

Судя по карте, этой зимой в Сургуте работает сразу несколько ледовых городков. Они расположены в центре города и в разных микрорайонах – возле храмов, на площадях, в скверах и у крупных общественных пространств. Это, в частности, Центральная площадь, сквер у Свято-Троицкого кафедрального собора, площадка у ТРЦ «Росич», сквер «Молодежный», площадь «Советов» и другие локации.

Для любителей активного отдыха на карте отмечены ледовые катки – в основном это хоккейные корты. Среди них «Вымпел», «Магистраль», «Старт», «Айсберг», «Москва», а также площадка в историко-культурном центре «Старый Сургут» и в городском парке культуры и отдыха.

Тем, кто предпочитает лыжи, предлагают сразу две основные лыжные трассы. Одна из них находится в спортивном ядре микрорайона 35А, вторая – на базе «Олимпия» в Барсово.

Куда еще сходить в Сургуте на новогодних праздниках – читайте в нашей афише.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:28, просмотров: 247, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В северных районах Югры МРОТ превысил 67 тысяч рублей 912
  2. В Сургуте случился пожар на улице Мелик-Карамова. Два человека в больнице 866
  3. Продавцы автомобилей придумали хитрость, как обойти утильсбор 676
  4. 13 магнитов, отравление этанолом и анафилактический шок: врачи Сургута рассказали, как спасали детей в первые дни Нового года 339
  5. СИА-ПРЕСС 2025. Юбилеи года 329
  6. В России отменили автопродление водительских прав 320
  7. ​Девять детей родились в Сургуте в первый день нового года 293
  8. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 247
  9. ​Бастрыкин снова вмешался в историю с дефектным домом в Югре 186
  10. СИА-ПРЕСС 2025. Мем года. А котлы-то генеральские! 127
  1. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 2521
  2. «По-настоящему культурным город можно считать не тогда, когда проводится много мероприятий, а когда они возникают из низовой инициативы» 2074
  3. В Сургуте из общественно полезного строят только объекты образования и немного спорта. Пусть в 2026 году фокус хоть отчасти сместится на культуру 2055
  4. ​Добычи не будет − но вопросы остались: почему депутат Думы Сургута Евгений Барсов проголосовал против генплана 2022
  5. ​Уралсиб запустил сервис для работы на автоматизированной упрощенной системе налогообложения 1939
  6. Оператор обращения с ТБО пообещал вывозить мусор из дворов Сургута каждый день в течение праздников 1923
  7. Сургутская прокуратура проверяет факты о замерзающих пассажирах в автобусах и отсутствие электричеств в «Рябинушке» 1887
  8. Библиотека в Сургуте станет точкой развития креативных индустрий благодаря победе в федеральном конкурсе 1841
  9. ​Запреты года. В течение всего 2025-го в России что-то замедляли, охлаждали и блокировали 1836
  10. Подрядчик подсветил новую паркову у поликлиники №4 в Сургуте 1803
  1. ​Детям сюда нельзя 11083
  2. ​Парламентский рост 8269
  3. Школьников Сургута младших и средних классов оставили на «дистанте» до 15 декабря 6085
  4. ​Без души, но в чартах 5036
  5. ​​​После сильных морозов в Сургуте синоптики прогнозируют потепление до -8 градусов 4764
  6. ​Елизавета Припутень: «Центральная площадь Сургута станет главным ледовым городком ‒ с горками, лабиринтом и скульптурами» 4586
  7. ​Заключение 4503
  8. Хорошая новость для жителей Восточного района Сургута — новая поликлиника становится ближе 4358
  9. ​Не испорти Новый год: как выбрать настоящую красную икру? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 3319
  10. ​В Сургуте готовятся большие изменения в планировке города. Опять малоэтажную застройку меняют на высотки 3160

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика